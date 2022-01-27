Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Tepecikören Mahallesi'nde özel bir iletişim şirketinin yer altı kablolarını çalmaya çalışan M.Ş. ve S.A'yı fark etti.

Ekipler, iki zanlıyı suçüstü gözaltına aldı.

Olay yerinde demir kesme makası, kerpeten ve eldiven, şüphelilerin kullandıkları araçta da 3 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.