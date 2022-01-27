Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toroslar Kar Festivali 5-6 Şubat'ta yapılacak
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Mersin'in Toroslar ilçesindeki 1453 rakımlı Arslanköy Yaylası'nda bu yıl ikincisi düzenlenecek Kar Festivali, 5-6 Şubat'ta misafirlerini ağırlayacak.
Mersin'de 29 Ocak'ta başlaması planlanan festival, Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.
Kızaklı kayak, snowboard, kayaklı koşu ve kardan adam yarışması gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, 2 gün sürecek.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Festivalimizin ikincisinde de sportif etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle görsel bir şölen sunacağız" ifadesini kullandı.
Etiketler: Kar Yağışı Mersin
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