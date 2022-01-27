Mersin'de 29 Ocak'ta başlaması planlanan festival, Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

Kızaklı kayak, snowboard, kayaklı koşu ve kardan adam yarışması gibi etkinliklerin düzenleneceği festival, 2 gün sürecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Festivalimizin ikincisinde de sportif etkinlikler ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle görsel bir şölen sunacağız" ifadesini kullandı.