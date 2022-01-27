Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan R.K'nin kentte olduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan R.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Osmaniye
Son Haberler
- 15:48
- 15:39
- 15:17
- 15:23
- 14:59
Sıradaki Haber
Kırşehir'de doğaya ve parklara yiyecek bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz