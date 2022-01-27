Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan R.K'nin kentte olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan R.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.