Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da polisin eylemcilere müdahalesinde 1 kişi öldü
[Fotoğraf:Reuters]
Pakistan'ın Karaçi kentinde polisin, belediye başkanlarının yetkileriyle ilgili yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep eden eylemcilere müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Polis, belediye başkanlarının yetkilerini sınırlandıran yasanın yürürlükten kaldırılmasını isteyen eylemcilere sopa ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Birleşik Halk Hareketi (MQM) partisinden yapılan açıklamada, parti üyesi Muhammed Aslam'ın çıkan şiddet olaylarında yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aslam'ın cenazesine çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.
Etiketler: Pakistan
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