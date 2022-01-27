Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İzmir'de 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Ocak saat 06.05 sıralarında, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik Yunanistan
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