Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yasa dışı yollarla avcılık yapan 6 kişiye ceza uygulandı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'in Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde yasa dışı yollarla avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce, Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde yapılan denetimlerde yasa dışı yollarla avcılık yaptığı belirlenen 6 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Denetimler sırasında şahısların avda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Etiketler: Gaziantep Kaçak Avcılık
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