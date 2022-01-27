Başiskele ilçesine bağlı Paşadağ Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan vatandaşlar, bodrum katında bulunan daireden kötü kokular gelmesi üzerine, 60 yaşındaki ev sahibi M.Ş.'nin durumundan endişe ederek muhtar Murat Örçen'e haber verdi.

Siteye gelen Örçen, M.Ş.'nin evinin kapısını çaldı, kapının açılmaması üzerine bir süre bekledi. Kapı açıldıktan sonra evin çöp dolu olduğu, M.Ş.'nin ise bitkin düştüğü fark edildi.

Örçen, M.Ş.'yi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrollerinden geçirilen M.Ş., daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin barınma merkezine götürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Evden 10 çöp taksisini dolduracak kadar çöp çıktı

Ardından muhtar Örçen'in ihbarıyla siteye Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Temizlik çalışması başlatan ekipler, uzun uğraşlar sonucu evden tonlarca çöp çıkardı.

Başiskele Belediyesi'ne ait 10 çöp taksisine yerleştirilen çöpler, imha edilmek üzere götürüldü. Tamamen çöplerden arınan ev, ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Başiskele Belediyesi tarafından eve yeni eşyalar alınacak ve tüm işlemler bittikten sonra yaşlı adam eve geri yerleştirilecek.