Malatya'da otomobiller çarpıştı: 9 yaralı
Malatya'da, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi.
Kentte etkili olan kar yağışından sonra buzlanan yollar nedeniyle, 57 yaşındaki Necmettin Çelikay yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen 43 yaşındaki, Mesut Ökten'in kullandığı otomobille çarpıştı.
4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 12 yaşındaki Ahmet Efe Ökten, 8 yaşındaki Ecrin Ökten, 10 yaşındaki Muhammet Emir Ökten, 5 yaşındaki Erva Ökten, 33 yaşındaki Sümeyye Ökten, 31 yaşındaki Cebrail Çelikay ve 23 yaşındaki Mikail Çelikay yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 15:48
- 15:39
- 15:17
- 15:23
- 14:59