Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Reyhanlı'da 3 bin 402 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Reyhanlı ilçesinde 3 bin 402 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ikamete baskın düzenledi.
Evde 3 bin 402 uyuşturucu hap bulundu.
Ev sahibi K.C. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik
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