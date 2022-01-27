Bingöl'de, yoğun kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde biriken kar, belediye ekiplerince kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.

Günlük yaklaşık 100 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor.

Kar yağışının uzun zamandır sürdüğü ilçede, belediye ekipleri gece gündüz karla mücadele ediyor.

İl genelinde Özel İdare ekipleri de kar temizleme ve kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.