Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlıova'da günde 100 kamyon kar taşınıyor
[Fotoğraf: AA]
Adını karla kaplı bir ova olmasından alan Bingöl'ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova'da, belediye ekiplerinin zorlu kış mesaisi sürüyor. Belediye ekipleri, günde 100 kamyon karı ilçe dışına taşıyor.
Bingöl'de, yoğun kar yağışının etkili olduğu Karlıova ilçesinde biriken kar, belediye ekiplerince kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
Belediye ekipleri vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ana ve ara yollarda toplanan kar yığınlarını iş makineleri ile topluyor.
Günlük yaklaşık 100 kamyon kar ilçe dışına çıkarılıyor.
Kar yağışının uzun zamandır sürdüğü ilçede, belediye ekipleri gece gündüz karla mücadele ediyor.
İl genelinde Özel İdare ekipleri de kar temizleme ve kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı
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