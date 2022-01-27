Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 36 sikkeyi satmaya çalışan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke ve 4 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde bir kişinin tarihi eser satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, şüpheli Y.S.K'yi operasyonla yakaladı. Zanlının üst aramasında, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 36 sikke ve 4 obje ele geçirildi.
Şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü, sikke ve objeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser Adana
Sıradaki Haber
Adana'da yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz