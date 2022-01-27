Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kırklareli’nde 10 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Bulgaristan sınırından yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 10 kaçak göçmen yakalandı.
Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler tarafından bölgede yapılan araştırmada 10 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Bulgaristan Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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