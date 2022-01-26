Kentte trafik ekipleri, Ankara-Kayseri karayolunda Mucur ve Akpınar ilçeleri girişiyle İnaç köyü ve Ortaköy kavşaklarındaki kontrol noktalarında görev yapıyor.

Dondurucu soğuğa rağmen sürücülere yardımcı olan ekipler, buzlanmaya karşı dikkatli araç kullanma, emniyet kemeri takma konularında uyarılarda bulunuyor.

Kar sürgünü ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerle ilgili sürücülere bilgi veren ekipler, yolda kalan sürücülere de yardımcı oluyor.

Trafik ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekiplerine de destek oluyor.