Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik ekipleri çetin kış şartlarında mesai yapıyor
[Fotoğraf: AA]
Sıcaklığın sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü Kırşehir'de trafik ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı karayollarındaki kontrol noktalarında sürücüleri uyarıyor.
Kentte trafik ekipleri, Ankara-Kayseri karayolunda Mucur ve Akpınar ilçeleri girişiyle İnaç köyü ve Ortaköy kavşaklarındaki kontrol noktalarında görev yapıyor.
Dondurucu soğuğa rağmen sürücülere yardımcı olan ekipler, buzlanmaya karşı dikkatli araç kullanma, emniyet kemeri takma konularında uyarılarda bulunuyor.
Kar sürgünü ve buzlanmanın yoğun olduğu bölgelerle ilgili sürücülere bilgi veren ekipler, yolda kalan sürücülere de yardımcı oluyor.
Trafik ekipleri, kar kürüme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekiplerine de destek oluyor.
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