Sözleşmeli er temini ne zaman, başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır?
Sözleşmeli er alımı başvuru sonucu açıklandı. Peki, 2022 MSB sözleşmeli er temini ne zaman? İşte ayrıntılar...
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2022 Yılı (2022/1Dönem) Sözleşmeli Er Temini duyurusunu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yayımladı.
Sözleşmeli er temini faaliyeti, 02 Şubat - 04 Mart 2022 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA yerleşkesinde icra edilecek.
Sözleşmeli Er seçim aşamaları nasıl olacak?
Sözleşmeli er temininde seçim aşamaları;
a. Evrak Kabul,
b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve kilo oranlarının kontrolü),
c. Fiziki Yeterlilik Testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre))
ç. Mülakat,
d. Hastane sevk aşamalarından oluşacak.
Sözleşmeli Er başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılacak?
Başvuru sonucu, e-devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra 'Tercihlerim' menüsü altından öğrenilebilecek.