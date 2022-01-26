Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'nde yaşayan Kamil Aslan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yandaki Emin Evrensel'e ait eve de sıçradı.

Evlerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi, vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı da yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.

Ekipler tarafından bir süre sonra söndürülen yangında, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.