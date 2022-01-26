Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Mihalgazi ilçesi Alpagut Mahallesi'nde yaşayan Kamil Aslan'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yandaki Emin Evrensel'e ait eve de sıçradı.
Evlerde bulunan 3'ü çocuk 7 kişi, vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı da yangın söndürme çalışmalarında kullanıldı.
Ekipler tarafından bir süre sonra söndürülen yangında, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki Haber
Yarın hava nasıl olacak? 27 Ocak Perşembe İstanbul, Ankara ve il il hava durumu…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz