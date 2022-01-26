Amasya’nın Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kar, Taşova Otogarı’nın çatısının çökmesine neden oldu.

Yoğun kar yağışına dayanamayan ve çöken çatıyla ilgili Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, olay yerine gelerek otogar esnafından bilgi aldı.

Gerekli tedbirlerin alındığı otogarda can kaybı yaşanmadı.

İncelemeler sonucunda otogar vatandaşların kullanımına kapatıldı. Sadece telefonlarla irtibat kurularak, garajın emniyetli bir şekilde kullanılması sağlanacak.

