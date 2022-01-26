Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasya’da otogar çatısı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Bir haftadır ülke genelini etkisi altına alan kar yağışı, çatıların çökmesine neden oluyor. Çatılarda biriken kar nedeniyle Amasya Taşova Otogarı’nın çatısı da çöktü. Otogarda gerekli tedbirler alındı, can kaybı yaşanmadı.
Amasya’nın Taşova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biriken kar, Taşova Otogarı’nın çatısının çökmesine neden oldu.
Yoğun kar yağışına dayanamayan ve çöken çatıyla ilgili Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, olay yerine gelerek otogar esnafından bilgi aldı.
Gerekli tedbirlerin alındığı otogarda can kaybı yaşanmadı.
İncelemeler sonucunda otogar vatandaşların kullanımına kapatıldı. Sadece telefonlarla irtibat kurularak, garajın emniyetli bir şekilde kullanılması sağlanacak.
Etiketler: Amasya Kar Yağışı
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