Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otelin çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir otelin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Afyokarahisar'ın İncili Mahallesi Eskişehir Caddesi'ndeki 5 katlı bir otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde büyük çapta hasar meydana geldi.
Etiketler: Afyonkarahisar Yangın
Son Haberler
- 16:20
- 16:21
- 16:12
- 16:08
- 16:19
Sıradaki Haber
Güvenlik görevlisi kar nedeniyle iş yerinde mahsur kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz