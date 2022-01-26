Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güvenlik görevlisi kar nedeniyle iş yerinde mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Çumra ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 gün mahsur kalan güneş enerjisi santrali işçisinin imdadına AFAD ekipleri yetişti.
Konya'da Akören - Alibeyhüyüğü arasındaki Apa Mahallesi'nde bulunan güneş enerjisi santralinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Selahattin Tekin, 20 Ocak'ta arkadaşından nöbeti devraldı.
İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonucu yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 6 gün boyunca santralde mahsur kalan Tekin, yiyecek stoğu tükenince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, jandarma ve Çumra Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle mahsur kalan Tekin'i kurtardı.
Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Tekin, Çumra ilçesi Karkın Mahallesi'ndeki ailesinin ikametine teslim edildi.
Etiketler: Kar Yağışı Konya
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