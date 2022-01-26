Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de TIR ile minibüs çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de TIR ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Niğde'de F.K. idaresindeki TIR, Niğde-Ankara Otoyolu güney gişeleri civarında, aynı yönde seyreden bir minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
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