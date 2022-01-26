Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta fuar alanının çatısı çöktü
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nin çatısı, biriken kar kütlelerine dayanamayarak tamamen çöktü. Olayda can kaybı yaşanmadı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışı Egemenlik Mahallesi’ndeki Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) alanındaki yerleşkenin çatısını kapladı.
Gece geç saatlerde etkisini artıran kar yağışı sonrası biriken kar ağırlığına dayanamayan yaklaşık 5 dönümlük alandaki fuarın çatısı tamamen çöktü.
Maddi hasarın oluştuğu olayda can kaybı yaşanmadı.
Belediye ekipleri olayla ilgili hasar tespit çalışması başlattı.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı
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