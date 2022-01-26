Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Bingöl'de de günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Üçyaka köyünde ikamet eden Nuri Guleyan ve Mehmet Uslu, kar yağışı sonrası yolların kapalı olması nedeniyle yaya olarak şehir merkezine gitmek için yola çıktı.

Ancak köy kırsalında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden iki vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, donmak üzere olan 2 vatandaşı mahsur kaldığı bölgeden alarak şehir merkezine ulaştırdı.