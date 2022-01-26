Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Isparta’da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda çeşitli tarihi eserler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 araç ve evde arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, kaçak yollarla satışı yapılmaya çalışılan 3 adet tarihi eser niteliğinde eski kitap, 50 adet sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
Olayla ilgili S.G., S.T. ve M.K. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Isparta Kaçakçılık Tarihi Eser
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