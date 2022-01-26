Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 1 araç ve evde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, kaçak yollarla satışı yapılmaya çalışılan 3 adet tarihi eser niteliğinde eski kitap, 50 adet sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili S.G., S.T. ve M.K. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.