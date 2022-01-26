Aladağlar Milli Parkı'nda 28 Temmuz 2021'de çıkan ve 12 gün süren yangının ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmesinin ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlatıldı.

Orman ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında öncelikle bölge, yanan ağaçlardan ve küllerden arındırıldı.

Alanın temizlenmesinden sonra kızılçam tohumları toprakla buluşturuldu.

Tohumlanan arazi ise ağaç dallarıyla korunuyor.

[Fotoğraf: AA]

9,5 hektar verimli orman sahası zarar görmüştü

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Kayseri Orman İşletme Müdürü Yasin Biberci, alanda başlayan örtü yangının, rüzgârın da etkisiyle tepe yangınına dönüştüğünü anımsattı.

Yangın 8 sürmüştü, 12. günün sonunda soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangında 4,5 hektar gençlik, 9,5 hektar verimli orman sahası zarar görmüştü.

Yangın bölgesinde ilk incelemenin ardından zarar gören ağaçlar damgalandı. Damgalanan ağaçların bir kısmı bölge halkına satıldı bir kısmı da ihale edildi.

Kesilen ağaçların alandan çıkarılmasının ardından alanda tohumlama işlemi yapıldı. Tohumlanan arazi kesilen ağaçların dallarıyla örtüldü ve alanın etrafı da çitle çevrildi.

[Fotoğraf: AA]

"3 milyon liranın üzerinde girdi sağladık"

Buradaki çalışmaların bölge halkına ekonomik katkılarından da bahseden Biberci, şunları kaydetti:

"Orman köylüsüne hem yakacak odun hem de günlük kazanç konusunda katkı sağlamış olduk. Bu alanımız inşallah ilkbaharda yeşerecek. Bu saha 10-15 yıl içerisinde insan boyuna ulaşacak. Dikili satış kapsamında da 3 bin 23 metreküplük bir satış gerçekleştirdik. Bu satıştan ise 3 milyon liranın üzerinde bir girdi sağlamış olduk."