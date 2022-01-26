Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de yapılacak
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Yoğun kar yağışlarından sonra pistler doldu. Kayakseverler çeşitli etkinliklerde mücadele etmeye devam ediyor. Rize'de 10-13 Şubat'ta yapılacak olan Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda yüzlerce sporcu yarışacak.
Bu yıl istenilen kar yağışının gerçekleşmesiyle kayakseverler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Rize'de düzenlenen Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, 10-13 Şubat'ta İkizdere'de gerçekleştirilecek.
Yarışmaya katılacak sporcuların kulüpleri aracılığı ile "Dağcılık Yönetim Sistemi" üzerinden 1 Şubat Salı günü saat 17.00'ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.
Etiketler: Kar Yağışı Kış Sporları Rize
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