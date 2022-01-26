Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak'ta bin 590 araç sürücüsüne para cezası
[Fotoğraf: İHA]
Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 590 sürücüye idari para cezası kesilirken, 42 araç da trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 952 araç kontrol edildi.
Bin 590 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 42 araç da trafikten men edildi.
Ekipler trafikte güvenliği ve düzeni sağlamak için denetimlere devam ediyor.
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