Gaziantep'te 18 Ocak Salı gününden itibaren etkisini sürdüren kar, kentte bazı çatıların çökmesine neden oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Otogar Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda Gaziantep Otogarı'nın çatısında çökme riski bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, otogar içerisinde yoğunluğa neden olunmaması için yolcuları, çatının altından peronlara yönlendirdi.

Otogar içerisinde işlem yapmak zorunda kalan vatandaşlar ise kontrollü şekilde gişelere yönlendirildi.

Teknik incelemeler sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, çatıdaki kar yükünün kontrol edilebilmesi için terminal merkezindeki gişe salonunda şeritle ayrılan alanlara girişe izin verilmiyor, diğer bölgelerde ise işleyiş olağan seyrinde sürüyor.

Biletlerini alan vatandaşlar, beklemelerine izin verilmeden peronlara yönlendiriliyor.

Seferlerde herhangi bir aksama yaşanmazken, bilet satışları online veya bilet gişelerinde, gişe sorumlularının yardımıyla biletlemeye uygun alanlarda yapılıyor.

GBB Zabıta Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nün kontrolünde sağlanan tedbirler, kar yağışının durumuna göre kontrollü olarak sürdürülecek.

Çatıdaki kar yükünün boşaltılması ve alınabilecek önlemlerle ilgili zabıta ekipleri teknik incelemelerini sürdürüyor.