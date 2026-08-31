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TRT Haber, AA 31.08.2026 09:25

12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda 8'de 8 için parkeye çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında bugün İzlanda'ya konuk olacak. Yoluna 7'de 7 yaparak namağlup devam eden 12 Dev Adam'ın İzlanda mücadelesi 22.30'da TRT 1'den naklen yayımlanacak.

12 Dev Adam Dünya Kupası yolunda 8'de 8 için parkeye çıkıyor
[Fotograf: AA]

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri'nde bugün İzlanda'ya konuk olacak.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalshöll Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, ikinci tur ilk maçında ağırladığı Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yaptı. Sırbistan'a deplasmanda 102-73 yenilen İzlanda ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda Türkiye, zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. basamakta bulunuyor. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak ekipler, Dünya Kupası bileti alacak.

Millilerimizin Litvanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Ercan Osmani, aday kadrodan çıkarıldı.

İzlanda ile 8. randevu

A Milli Basketbol Takımımız, İzlanda ile 8. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında yapılan 7 maçın 5'ini Türkiye, 2'sini İzlanda kazandı.

Milliler, İzlanda ile son resmi müsabakasını 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadı. Ay-yıldızlı ekibimiz, Şubat 2025'te deplasmanda çıktığı mücadelede sahadan 83-71 mağlup ayrıldı.

Aday kadro

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Darius Karutasu, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven, Ömer Kutluay.

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