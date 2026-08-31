Yaz havası geri dönüyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), geçtiğimiz hafta yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı havanın yerini yeniden sıcak havaya bırakacağını duyurdu. Son tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

MGM'nin paylaştığı hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, haftanın ilk günlerinde Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülmeye devam edecek. Ancak salı gününden itibaren yağışlı hava etkisini kaybederek yurdu terk edecek.

Hafta ortasından itibaren Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde güneşli ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Hafta sonuna doğru ise Türkiye genelinde yağış beklentisi tamamen ortadan kalkıyor.

Üç büyük ilde sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte Ankara'da hafta başında 30 derece civarında seyreden sıcaklıkların, hafta ortasında 31-32 derecelere çıkması bekleniyor. İstanbul'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın artacağı, termometrelerin 29-31 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor. İzmir'de ise yaz sıcakları etkisini sürdürecek; sıcaklıkların 35-37 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Turizmin başkenti Antalya'nın güney sahillerinde ise sıcaklıklar 36-38 derece civarında ölçülürken, güneşli gökyüzü hafta boyunca etkisini koruyacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Genel Hava Durumu" değerlendirmesinde, "Hava sıcaklığının, artarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.