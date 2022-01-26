Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de aranan 16 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmada 5 ilçede 16 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 5’i tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde yaptığı çalışmada 16 aranan şahsı yakaladı.
Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 fişek ele geçirdi.
Ekiplerin genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaları aralıksız devam edecek.
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