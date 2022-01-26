Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde yaptığı çalışmada 16 aranan şahsı yakaladı.

Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 14 fişek ele geçirdi.

Ekiplerin genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaları aralıksız devam edecek.