Kütahya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, personel alımları Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. birimi tarafından yapılacak.

Belediye, 15 beden işçisi, 4 şoför, 1 su kanalı işçisi, 3 bekçi, 1 temizlik görevlisi, 3 veteriner sağlık teknikeri, 2 veteriner hekim ve farklı kadrolar için de 7 personel alacağını duyurdu.