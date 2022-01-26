Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kütahya Belediyesi 29 personel alacak
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Kütahya Belediyesi 29 kişilik boş kadro için personel alımı yapacak.
Kütahya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, personel alımları Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. birimi tarafından yapılacak.
Belediye, 15 beden işçisi, 4 şoför, 1 su kanalı işçisi, 3 bekçi, 1 temizlik görevlisi, 3 veteriner sağlık teknikeri, 2 veteriner hekim ve farklı kadrolar için de 7 personel alacağını duyurdu.
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