Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilecik için zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Bugün ve yarın karla karışık yağmur beklenmekte olan Bilecik'te, gece ve sabah saatlerinde don ve kırağı görüleceği tahmin ediliyor.
Devam eden kar yağışları ve soğuk hava Bilecik'te de etkisini sürdürüyor.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın yaptığı açıklamaya göre, kentte bugün ve yarın gece don yaşanması bekleniyor.
Üreticilerin, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Etiketler: Bilecik Buzlanma Kar Yağışı
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