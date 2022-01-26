Devam eden kar yağışları ve soğuk hava Bilecik'te de etkisini sürdürüyor.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'ın yaptığı açıklamaya göre, kentte bugün ve yarın gece don yaşanması bekleniyor.

Üreticilerin, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.