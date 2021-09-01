Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 03:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir oteldeki 4 kişinin konakladıkları odada, üzerlerinde ve eşyalarında arama gerçekleştirildi.
Aramalarda iki parça halinde 2,39 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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