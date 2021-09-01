Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir oteldeki 4 kişinin konakladıkları odada, üzerlerinde ve eşyalarında arama gerçekleştirildi.

Aramalarda iki parça halinde 2,39 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.