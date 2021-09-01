Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de hayatını kaybeden Kore Gazisi Bahattin Erginler son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de 89 yaşında vefat eden Kore Gazisi Bahattin Erginler toprağa verildi.
Kore Gazisi Bahattin Erginler'in Türk bayrağına sarılı naaşı Ayşekadın Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Erginler'in cenazesi Bademlik Mezarlığı'na defnedildi.
Törene Erginler'in ailesi, yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gaziler ve askeri yetkililer katıldı.
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