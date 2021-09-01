Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 03:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Bitlis-Baykan kara yolunun Yenice karakolu mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları belirlenemeyen kamyonet ile minibüs çarpıştı.
AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Munzur Vadisi'ndeki örtü yangınını söndürme çalışmalarına Mehmetçik de destek oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz