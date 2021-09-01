Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
A.B'nin kullandığı 46 HG 199 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda M.Y. idaresindeki 40 NB 235 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen M.B. yönetimindeki 06 SC 187 plakalı otomobil de 46 HG 199 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, araçlardaki K.İ. (27), M.B.B. (15), F.B. (50) ve E.B. (20) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da Covid-19'a karşı aşılama çalışması sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz