Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" sona erdi

Trabzon Valiliği, Trabzonspor Kulübü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, bu sene vefat eden Trabzonspor Kulübünün eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına düzenlenen turnuvanın son günü Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde "şöhretler" karmalarının maçıyla başladı.

Trabzonspor'un efsane oyuncuları "Dobi" Hasan Şengün, "Tabut" Ali Yılmaz, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in de bulunduğu "şöhretler" müsabakası 5-5 sona erdi.

Turnuvanın final maçında ise "mavi formalı" takım, "antrasit formalı" takımı penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyon oldu.

Turnuva, organizasyona katılan takımlara kupaları ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

"Avni Aker Trabzonspor efsanesine ev sahipliği yaptı"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Kafkas, Avni Aker'in Trabzonspor efsanesine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Bizim mabedimiz, o devrimleri yaptığı zamanki stadımız. Bizim için manevi değeri çok büyük." dedi.

Trabzonspor'un kaybettiği değerleri ve efsane oyuncularını da hatırlatan Kafkas, şunları kaydetti:

"Bunun yanında bir de o dönemki devrimi yaratan, toplumsal haykırışı sahaya yansıtan ve efsaneyi yaratan oyuncularımızla bir arada olmak, vakit geçirmek, bırakın oynamayı bir yemek yemek ve sohbet etmek bizim için büyük onur. Ben her zaman söylüyorum. Biz bugün bu koltuklarda bu nöbeti tutarken, bu koltuklar hürmet ve saygı görüyorsa o efsane oyuncular sayesinde sürüyorlar, hepsine şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum."