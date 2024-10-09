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Güncel
AA 09.10.2024 20:25

Gümüşhane'de İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane'de heyelan, kaya düşmesi, su baskını, sel gibi afetlere karşı son derece duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Gümüşhane'de İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı

Baruş, İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, afetlerin, ülkelerin genel hayatını, ekonomisini, sosyal yaşamını derinden etkileyen olaylar olduğunu belirtti.

Afetlere hazırlıklı olunmasının can, mal ve milli servet kaybının önlenmesi açısından son derece önemli olduğu vurgulayan Baruş, şöyle devam etti:

"İl Afet Risk Azaltma Planları, risk alanlarının tespiti, kurumsal sorumlulukların belirlenmesi, vatandaşlarda afetlere hazırlık bilinci oluşturulması, afet olmadan önce öngörülen tedbirlerin hayata geçirilmesi, afet sırasında alınacak önlemlerin belirlenmesi ve afet sonrasında yapılacak kurtarma müdahale çalışmaları ile iyileştirme önlemlerinin planlanması bakımından son derece önem taşıyor. Ülkemiz jeolojik ve coğrafi yapısı ile iklim özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda yüksek derecede tehlike taşıyan coğrafyada bulunuyor. Sadece ilgili personel değil, vatandaşlarımız nezdinde de bu risk azaltma bilincinin kazandırılması konusuna önem veriyoruz."

Baruş, Gümüşhane'de 2023 yılı İRAP Değerlendirme Komisyonu tarafından 70 eylem oluşturulduğunu ifade ederek, "Eylemler aciliyet sırasına göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak renklendirilmiştir. Planda 45 kırmızı eylem yani öncelikli alınması gereken tedbirleri kapsayan eylem bulunmaktadır." dedi.

Öngörülen eylemlerin zamanında tamamlanmasının afetlere hazırlık, vatandaşların uğrayacağı zararların önlenmesi bakımından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Baruş, "Biz de bu konu üzerinde özellikle hassasiyetle duruyoruz ve ilgili idareleri her defasında uyarıyoruz. Bu çalışmaları da yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Baruş, Gümüşhane'de hassasiyet taşıyan heyelan, kaya düşmesi, su baskını, sel gibi afetler konusunda son derece duyarlı olunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dere yataklarına, yakınına, kaya düşmesi, heyelan hareketleri olabilecek alanlara ki bu alanlar zaten İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarla afete karşı riskli bölge olarak ilan ediliyor, buralarda kesinlikle yapılaşma yapılmamalı. Daha önce afet yaşayıp da kendisine devlet tarafından hak sahipliği olarak konut verilmiş vatandaşlarımızın afet bölgesindeki konutlarını kesinlikle boşaltmaları, yıkıma hazır hale getirmeleri son derece önemli. Bunlarla ilgili zecri tedbirleri de uygulamakta kararlıyız."


Deprem açısından hassasiyet taşıyan bölgelerde zemin etütleri yapılmasının önemine vurgu yapan Baruş, "Yine heyelan ve kaya düşmesi muhtemel yerlerde kesinlikle yapı yapılmaması konusunda belediyelerimiz ve muhtarlıklarımızın konuyu yakından takip etmelerini özellikle istirham ediyorum." dedi.

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Gümüşhane Sel Heyelan
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