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Güncel
AA 09.10.2024 19:34

Tasarladığı dronla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi olan Kütahyalı Doruk birinciliği hedefliyor

Kütahya'da yaşayan ve tasarladığı dronla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde iki kez ikinciliği elde eden lise öğrencisi, birincilik hedefi için tasarımını geliştirecek.

Tasarladığı dronla TEKNOFEST'te Türkiye ikincisi olan Kütahyalı Doruk birinciliği hedefliyor

Nafi Güral Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Doruk Cengiz, Adana'da 2-6 Ekim'de yapılan TEKNOFEST 2024 Türkiye Dron Şampiyonası'nın finaline katılma başarısı gösterdi.

Kendisi dahil 32 yarışmacının 200 ila 250 kilometre hıza ulaşabilen dronlarla yer aldığı yarışmada ikinci olan Cengiz, ödülünü Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan aldı.

Doruk Cengiz, 4 yaşından itibaren dronlara ilgi duyduğunu, 10 yaşından bu yana babasıyla dron kullandıklarını söyledi.

Yarışmalarda kullandığı dronların parçalarını yurt dışından temin ettiklerini, kendi tasarımına göre montajını yaptığını belirten Cengiz, "Yazılımını da kendim yüklüyor ve yarışmalara katılıyorum. Katıldığım TEKNOFEST 2024'te ikinci olduğum için mutluyum." dedi.

TEKNOFEST'teki yarışmalarda kendilerine görev verildiğini bildiren Cengiz, parkuru en hızlı ve doğru şekilde bitirenlerin başarılı olduğunu dile getirdi.

Cengiz, 2021'de yapılan Dünya Dron Kupası'nda Türkiye'yi temsil edip 22'nci sırada yer aldığını, TEKNOFEST 2022'de de yine Türkiye ikincisi olduğunu anlatan Cengiz, tasarımını geliştirerek sonraki yıllarda TEKNOFEST'e yeniden katılıp birinciliği elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

Erzurum'da 16-19 Ekim'de yapılacak 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na da okulunda oluşturulan ekip bünyesinde katılacağını ifade eden Cengiz, "Buradaki yarışma aslında robot yarışması diye geçiyor ancak orada dron yarışması da olacak. Beklentim ve hedefim orada birinci olmak." diye konuştu.

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