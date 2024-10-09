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Güncel
AA 09.10.2024 19:38

Diyarbakır'da "5. Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği Türkiye Toplantısı" yapıldı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde "5. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği Türkiye Toplantısı" düzenlendi.

Diyarbakır'da "5. Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği Türkiye Toplantısı" yapıldı

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği ve TIAFT işbirliği ile DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde 5. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği  Türkiye Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Serap Annette Akgür de madde kullanımı ve bağımlılığına ilişkin tıbbi, sosyal, psikolojik, hukuki yaklaşımların ve yeni düzenlemelerin toplantıda ele alacaklarını söyledi.

Akgür, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bu toplantıya alanında uzman birçok bilim insanının katılacağını bildirdi.

DÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oktay Bozan da Diyarbakır'ın tarihsel sürecini anlattı.

Programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Toplantı kapsamında 3 gün boyunca çeşitli oturumlar düzenlenecek.

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