Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı.
Akçabaat'ta 31 yaşındaki Selim Bayrak'ın kullandığı kamyon Şinik Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Bayrak, devrilen kamyonun altında kaldı.
Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan Bayrak, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bayrak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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