Sinop'ta daha çok kıyı balıkçılarınca avlanan mezgit, istavrit ve zargana gibi balıklar, kilogramları 20 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, hamsi avı yasağının balık sektöründeki fiyat artışlarında etkili olduğunu söyledi.

Yasağı yerinde bir karar olarak gördüklerini vurgulayan Tuncer, "Ancak hamsi en çok tüketilen balık türüdür. Tabii tezgahlarda çok az miktarlarda olmasından dolayı hem hamsi hem de diğer balık türlerinin fiyatları yüksek. Hamsinin fiyatı diğer balıkların da fiyatını etkiliyor ancak sonuçta alınmış bir karar var. Hepimiz buna saygı duyuyoruz." dedi.

Balıkçı Mert Kanal ise balık satışında düşüş yaşandığını belirterek, "Fiyatların bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. 7 Şubat'a kadar değişiklik beklemiyoruz." ifadesini kullandı.