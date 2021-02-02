Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen Ş.E. ile S.E'nin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar steli ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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