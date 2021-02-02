Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikanı jandarma kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da donmak üzere olan yaralı pelikan, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, merkeze bağlı Hacılar köyü yakınındaki Karaçal Barajı mevkisinde bitkin ve sağ kanadı kırık pelikanı fark etti.
Soğuk havadan etkilenen yaralı pelikana ilk müdahale, Jandarmanın Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yapıldı.
Koruma altına alınan pelikan, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.
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