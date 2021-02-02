Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen Ş.E. ile S.E'nin bulunduğu otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar steli ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Tarihi Eser
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