Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da çatı katındaki kafede çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da bir binanın çatı katındaki kafe, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatı katında bulunan kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, çatı katının tamamını sardı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen kafenin işletmecisi Büşra Türker üzüntü yaşadı.
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