Fen bilgisi öğretmeni Hanedar için Hulusi Akar Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Hanedar'ın ailesi, görev yaptığı Durak-Hava Demir Ortaokulu öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı katıldı.

Hanedar'ın öğretmen eşi Canan Hanedar, yakınları tarafından teskin edildi.

Namazın ardından Hanedar'ın cenazesi, İldem Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Talas ilçesinde M.Ö'nün kullandığı 38 RC 267 plakalı otomobil, dün, bisiklet sürücüsü Cafer Hanedar'a çarpmış, çarpmanın etkisiyle yola savurulan Hanedar olay yerinde hayatını kaybetmişti.