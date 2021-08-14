Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de cami inşaatından ve evlerden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de cami inşaatı ve 7 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçe genelindeki hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında S.T. ve M.G'nin Kocasinan ilçesi Gömeç ve Barsama Mahalleleri ile İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde birisi cami inşaatı olmak üzere 8 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.
Operasyonla gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı Kayseri
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