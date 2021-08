Şanlıurfa'da mesleki ve teknik eğitim veren liseler, mobilya ve iç mekan tasarımı, grafik ve fotoğraf ile metal, elektrik-elektronik, inşaat, motorlu araçlar, tekstil ve bilişim teknolojileri alanlarındaki üretimleriyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

AA muhabirinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Şanlıurfa'daki meslek liselerinde yılın ilk 4 ayındaki üretimden 8 milyon 878 bin lira gelir elde edildi.

Geçen yıl ocak-temmuzda 12 milyon 72 bin liralık üretim gerçekleştirilen Şanlıurfa'da, 34 alanda mesleki eğitim verilen 77 okulda yaklaşık 40 bin lise öğrencisi eğitim alıyor. Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan da okullarındaki üretimleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, AA muhabirine, Türkiye'de meslek liselerindeki üretimde Şanlıurfa'nın 3. olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kentte fabrika gibi çalışan okulların bulunduğunu belirten Yapıcıer, şöyle konuştu:

"Bu okullardan 19'unda döner sermaye işletmesi bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirlenen, diğer tüm hedeflerle eş değerde yoğunlaştığımız 6. hedef olan 'Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecek.' hedefi doğrultusunda özel çaba sarf ediyoruz. Bugün bu çabamızın sonuç vermesi ve elde ettiğimiz bu yüz akı seviye bizleri çok mutlu etti. Muazzam bir fabrika gibi çalışan okullarımızda hedefimiz daha fazla alan açmak ve her açılan yeni alanda üretimi sürdürmek. Hedefimiz her bir alanda üretilen ürünleri hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarda alıcısına ulaştırmak. Türkiye derecesi yapmayı sürdürmek ve üretilen her bir ürünle yurt dışı piyasalarda hak ettiğimiz yeri alarak ülkemize döviz girdisi sağlamayı hedefliyoruz."

Meslek liselerine yönelen ilgi ve teveccühün öğrenci sayısındaki artışta da kendini gösterdiğini ifade eden Yapıcıer, "2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. sınıfa kaydolan öğrenci sayısı 11 bin 750 iken 2020-2021 eğitim öğretim yılında bu sayı 18 bin 864 olmuştur." dedi.

"Öğrencilerimize 234 bin lira ödeme gerçekleştirildi"

Üretim pastasının yaklaşık 5 milyon liralık kısmına Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sahip olduğunu anlatan Yapıcıer, şunları kaydetti:

"Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi, okullar bazında Türkiye ikincisi oldu. 2015 yılında 25 bin lira sermaye tahsis edilerek üretim faaliyetine başlayan işletmenin şimdiki sermayesi 250 bin. Okulumuzda mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, grafik ve fotoğraf, inşaat teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, bilişim teknolojileri alanları olmak üzere toplam 8 alanda eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. 2020'nin ilk 4 ayındaki toplam cirosunu 2021 yılının aynı döneminde yüzde 560 gibi rekor bir düzeyde artıran lisemiz, bu çabamızın değerli bir örneğidir. Okulumuzun 2021'in 7 aylık döneminde toplam cirosu 6 milyon 291 bin 522 lira. Döner sermaye işletmesinde üretim faaliyetlerinde öğrencilerimize 234 bin 922 lira ödeme gerçekleştirildi."

"Meslek liselerine karşı ön yargı kırıldı"

Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Müslüm Baran, öğrencilerin eğitim alırken meslek de öğrendiğini belirtti.

Sektörlere kalifiye eleman yetiştirdiklerini anlatan Baran, "Öğrencilerimiz ilk geldiğinde biraz çekingenlik yaşıyor. Veliler meslek liselerine ön yargıyla yaklaşıyordu. Şükürler olsun bu ön yargı kırıldı. Gelip atölyeyi, okulu gördüklerinde her şey değişiyor. Çocuklarının bir meslek edinip hayata hazırlandığını gördüklerinde farklı bakmaya başladılar. Bunun yanında öğrencilerimize gelir de sağlıyoruz. Bu ailelerin de hoşuna gidiyor." dedi.

Mobilya bölümü 10. sınıf öğrencisi Ahmet Tağma da eğitiminin yanında meslek öğrendiği için kendini şanslı hissettiğini belirterek, "Meslek lisesini seçtiğimde çevrem farklı anlatıyordu. Hatta meslek lisesinin hem zor hem de üniversite için çok zor olduğunu söylüyorlardı. Fakat gördüm ki anlatıldığı gibi değilmiş. Öğrenim alırken meslek de öğreniyorum. Okulum bittiğinde mesleğim hazır, çalışabileceğim." ifadelerini kullandı.

Mobilya bölümü 10. sınıf öğrencisi Yunus Emre Sert ise meslek lisesinde eğitim aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.