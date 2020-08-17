Haber Giriş: Kaynak: AA
Toroslar'da çocuklar okçuluk ile tanışıyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Toroslar ilçesinde açılan geleneksel ve modern okçuluk kursu ilgi görüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Toroslar Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan ve 9-14 yaş aralığındaki çocukların katıldığı kurslarda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.
Ata sporu olan okçuluğun tanıtıldığı eğitimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında veriliyor.
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