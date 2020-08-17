İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte 6 operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda 88 sentetik hap ve 3,87 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra 7,33 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlıdan emniyette işlemleri tamamlanan 4'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Diğer 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.